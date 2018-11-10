СБУ викрила банду, яка продавала сумнівної якості ліки для онкохворих: фото

Співробітники СБУ викрили незаконне угрупування яке контрабандою ввозило і продавало фальсифіковані ліки для онкохворих.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Банда постачала з країни-агресора, а також Туреччини та Індії великими партіями незареєстровані в Україні медичні препарати для онкохворих у Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар "розповсюджувався" за допомогою лікарів регіональних онкологічних диспансерів.



Банда постачала фальсифіковані ліки для онкохворих

За даними профільних експертів, препарати становили загрозу життю та здоров'ю людей. Перевезення ліків здійснювалось із грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту.



Ліки сумнівної якості для онкохворих

Правоохоронці під час проведення слідчих дій у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях вилучили сотні упакування незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.