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СБУ викрила "дігерів", що збирали для Росії інформацію про підземні комунікації України

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СБУ викрила
СБУ викрила "дігерів" які мали збирати для Росії інформацію про підземні комунікації України

Співробітники Служби безпеки України викрили громадян Російської Федерації на спробі збору в інтересах Росії інформації про системи підземних комунікацій об’єктів критичної інфраструктури України.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

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Правоохоронці встановили, що в січні цього року двоє громадян Росії, які є учасниками руху "дігерів", були завербовані представниками ФСБ РФ. Головним завданням було зібрати інформацію про підземні об’єкти, що розташовані, насамперед у промислових містах та столицях країн Європейського Союзу, а також в Україні.

Оперативники СБУ затримали іноземців під час спроби несанкціонованого проникнення на територію однієї зі станцій Київського метрополітену.

Під час обшуку оперативники виявили альпіністське спорядження, фото та відеокамери, а також інструменти для механічного обходу систем охорони.

В СБУ взяли до уваги, що російські "дігери" не вчинили злочину та активно співпрацювали з правоохоронцями тому відправили їх назад у Росію в примусовому порядку. Обом хлопцям заборонили в’їзд на територію України терміном на п’ять років.

Дивіться відео СБУ викрила громадян РФ на спробі збору інформації про підземні комунікації України

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України вважає, що інформація про можливі теракти Ісламської Держави на Лізі Чемпіонів була вигадана "за поребріком" і є звичайним залякуванням українців.

Хто такі "дігери"?
Це люди, що подорожують та досліджують штучно створені підземелля, станції метро та інші підземні об’єкти. "Дігери" є представниками сучасної урбаністичної субкультури. Їх цікавлять переважно комунікації (дренажні системи, підземні ріки). Самі "дігери" зізнаються, що мають певну філософію, яку може зрозуміти лише той, хто належить до їхньої команди. Часто "дігери" співпрацюють з комунальними службами повідомляючи про аварії.

Теги: Новини України Новини Києва СБУ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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