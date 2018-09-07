СБУ викрила групу хакерів, які грабували іноземні банки

Служба безпеки України припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні та легалізації коштів, знятих з рахунків клієнтів банківських установ з понад двадцяти країн світу.

Як повідомляє прес-служба СБУ, за допомогою спеціального програмного забезпечення вони отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пост-радянського простору. Потім вони формували у банківських системах фальшиві платіжні документи та виводили гроші з рахунків комерсантів.

Легалізація вкрадених коштів відбувалася через низку фіктивних фінансових операцій із фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам. Кожен з учасників оборудки отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання у Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську правоохоронці вилучили фінансову документацію, що підтверджує факти підроблення банківських гарантій та незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи.

Співробітники СБУ України також виявили електронне листування, яке доводить легалізацію викрадених коштів, зокрема через контрагентів пов’язаних із спецслужбами РФ,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали організатора угруповання – громадянина однієї з країн Близького Сходу та спільника, який безпосередньо відповідав за технічне забезпечення оборудки."Наразі проводиться експертиза для підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу міжнародних. Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів організованого угруповання та їх іноземних спільників.

До слова, днями співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі діяльність групи зловмисників, яких підозрюють у розкраданні заставного майна одного із державних банків.