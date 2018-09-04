СБУ викрила махінації з коштами держбанку в Запоріжжі: величезні збитки

Співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі діяльність групи зловмисників, яких підозрюють у розкраданні заставного майна одного із державних банків.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Так, державна фінансова установа уклала кредитний договір із комерційною структурою із лімітом кредитної лінії на майже сімсот мільйонів гривень. У заставу банку було передано майно товариства.

За висновками профільних експертів, державному банку завдано збитки на майже мільярд гривень,

– йдеться у повідомленні.

Шахраї отримані кредитні кошти перевели на рахунки офшорних компаній, а заставні активи підприємства протиправно вивели з-під контролю державного банку на користь третіх осіб.

Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру двом фігурантам справи. Незаконно відчужені кошти повертають у власність держави. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали у Києві кавказького "злодія в законі", який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.