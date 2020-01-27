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      СБУ викрила масштабне розкрадання військового обладнання на Львівщині: фото

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      СБУ викрили розкрадання обладнання з військових частин / ssu.gov.ua

      З територій військових частин і підприємств оборонно-промислового комплексу Львівської області масово розкрадали обладнання. Організували злочинну схему кілька людей, які служать в одній з військових частин регіону.

      Про викриття розкрадання повідомили на сайті СБУ.

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      За словами правоохоронців, на Львівщині зловмисники організували розкрадання запчастин і комплектувальних деталей до бронетехніки, які планували продати за кордон.

      сбу
      СБУ виявили масово розкрадання військового обладнання на Львівщині / Фото: ssu.gov.ua

      У незаконній схемі брали участь кілька людей, які проходять службу в одній з військових частин регіону. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцем проживання фігурантів справи.

      сбу
      Розкрадання організували люди, які служать у військовій часині області /Фото: ssu.gov.ua

      Оперативники СБУ вилучили військові прилади нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші комплектуючі до бронетехніки. Серійні номери на них були затерті.

      сбу
      СБУ розслідує справу / Фото: ssu.gov.ua

      За справою відкрили кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зброя СБУ Новини Львова
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