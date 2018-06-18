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СБУ викрила на хабарі харківського поліцейського

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На хабарі затримано поліцейського
На хабарі затримано поліцейського / ssu.gov.ua

Слідчі Служди безпеки України оголосили підозру заступнику начальника одного з районних відділів Національної поліції в Харківській області, якого напередодні викрили на хабарі.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Зазначається, що оперативники СБУ встановили факт вимагання полковником поліції від представника одного з місцевих підприємств суми розміром у 3 тисячі доларів. За ці гроші поліцейський пообіцяв закрити кримінальне провадження, що було відкрито за фактом порушення на підприємстві законодавства про охорону праці.

Співробітники СБ України затримали поліцейського у приміщенні райвідділу після передачі заявнику постанови про закриття справи. Під час обшуку за місцем проживання полковника та службових приміщень райвідділу правоохоронці вилучили гроші у національній валюті, які були передані хабарнику кількома днями раніше, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікують дії затриманогог поліцейського за частиною 3 статті 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-служба зазначає, що операція проводилася спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції та під керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону Об'єднаних сил.

Дивіться відео: Слідчі СБУ оголосили підозру харківскькому поліцейському.


 

Теги: Новини України Поліція СБУ Хабар Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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