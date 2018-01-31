СБУ викрила на Миколаївщині "портову схему"

Служба безпеки України викрила механізм розкрадання грошей колишнім першим заступником директора одного з державних портових операторів Миколаївщини.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Чиновник сприяв у наданні комерційній структурі послуг зі зберігання у порту вантажу металопродукції за штучно заниженими тарифами.

Внаслідок дій посадовця державне підприємство недоотримало понад 630 тисяч гривень.

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Колишньому посадовцю оголосили про підозру. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших можливих фактів привласнення чиновником коштів державного портового оператора.