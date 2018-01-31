СБУ викрила на Миколаївщині "портову схему"
18:17, сьогодні 209 Читать новость на русском
Служба безпеки України викрила механізм розкрадання грошей колишнім першим заступником директора одного з державних портових операторів Миколаївщини.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Чиновник сприяв у наданні комерційній структурі послуг зі зберігання у порту вантажу металопродукції за штучно заниженими тарифами.
Внаслідок дій посадовця державне підприємство недоотримало понад 630 тисяч гривень.
Читайте також: Посадовець з райадміністрації вимагав хабар у 100 тисяч доларів: фото затримання
Колишньому посадовцю оголосили про підозру. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших можливих фактів привласнення чиновником коштів державного портового оператора.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Рішення про постачання американської зброї підвищить вартість російської агресії, – Порошенко19 вересня 2017 , 06:04
У ПАРЄ готуються до термінового обговорення зняття санкцій з Росії21 листопада 2017 , 20:27
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00
BMW X330 квітня , 12:03