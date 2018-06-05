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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

СБУ заблокувала кібератаку на країну-члена НАТО через інформаційний ресурс МОЗ

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СБУ заблокувала кібератаку на дипломатичну установу країну-члена НАТО
СБУ заблокувала кібератаку на дипломатичну установу країну-члена НАТО / Еспресо

Працівники СБУ заблокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так, посадовці одного з державних підприємств МОЗ порушили правила захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем. Ці порушення призвели до отримання зловмисниками незаконного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови.

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Надалі хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво.

За результатами перевірки керівництво МОЗ вирішило звільнити генерального директора держпідприємства. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Відкрито кримінальне провадження та триває досудове розслідування.

Теги: Новини України Кримінальні новини Техно СБУ хакери Хакерська атака Міністерство охорони здоров’я НАТО
Джерело: 24 Канал
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