СБУ заборонила в'їзд російському гурту "Воровайки": що відомо
Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російського гурту "Воровайки" в'їзд на територію України. Колектив планував тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.
Рішення прийняли заради збереження національної безпеки України, повідомили у телеграмі СБУ.
Читайте також: Заберемо Одесу: російський гурт "Воровайки" зібрався на гастролі в Україну
Нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу – Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані,
– йдеться у повідомленні.
Раніше на офіційному сайті групи анонсували інформацію про тур чотирма українськими містами у лютому. Російський гурт планував концерти в Одесі, Києві, Дніпрі та Миколаєві.
Низка народних депутатів закликали голову СБУ Івана Баканова заборонити "Воровайкам" в’їзд в Україну.
Звернення нардепів до голови СБУ / фейсбук нардепа Володимира Ар’єва
У репертуарі гурту, є пісня "Хохли", яка містить такі рядки:
Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота.
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым – стало денег мало.