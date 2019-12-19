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      СБУ заборонила в'їзд російському гурту "Воровайки": що відомо

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      "Воровайки" не гастролюватимуть Україною / izbirkom.org.ua

      Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російського гурту "Воровайки" в'їзд на територію України. Колектив планував тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.

      Рішення прийняли заради збереження національної безпеки України, повідомили у телеграмі СБУ.

      Читайте також: Заберемо Одесу: російський гурт "Воровайки" зібрався на гастролі в Україну

      Нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу – Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані,
      – йдеться у повідомленні.

      Раніше на офіційному сайті групи анонсували інформацію про тур чотирма українськими містами у лютому. Російський гурт планував концерти в Одесі, Києві, Дніпрі та Миколаєві.

      Низка народних депутатів закликали голову СБУ Івана Баканова заборонити "Воровайкам" в’їзд в Україну.

      сбу воровайки заборона
      Звернення нардепів до голови СБУ / фейсбук нардепа Володимира Ар’єва

      У репертуарі гурту, є пісня "Хохли", яка містить такі рядки:

      Севастополь славный, колыбель для флота.
      Защищали город воины и босота.

      Смелости нам хватит, хватит интересу,
      Если будет надо, заберем Одессу.

      А у них в почете денежки да сало.
      Как же жить чубатым – стало денег мало.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Одеси Музика Новини Росії СБУ Іван Баканов
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