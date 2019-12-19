СБУ заборонила в'їзд російському гурту "Воровайки": що відомо

Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російського гурту "Воровайки" в'їзд на територію України. Колектив планував тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.

Рішення прийняли заради збереження національної безпеки України, повідомили у телеграмі СБУ.

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Нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу – Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані,

– йдеться у повідомленні.

Раніше на офіційному сайті групи анонсували інформацію про тур чотирма українськими містами у лютому. Російський гурт планував концерти в Одесі, Києві, Дніпрі та Миколаєві.

Низка народних депутатів закликали голову СБУ Івана Баканова заборонити "Воровайкам" в’їзд в Україну.



Звернення нардепів до голови СБУ / фейсбук нардепа Володимира Ар’єва

У репертуарі гурту, є пісня "Хохли", яка містить такі рядки:

Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота.

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым – стало денег мало.