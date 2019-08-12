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      СБУ затримала членів великої банди, підконтрольної "злодіям у законі": деталі розслідування

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      Затримані фігурнанти справи
      Затримані фігурнанти справи / СБУ

      На вершині злочинної схеми, викритої правоохоронцями, стоять українські та російські "злодії у законі", які контролюють організовану злочинність у п'яти регіонах України. За два роки підозрювані зібрали 23 мільйони гривень.

      "Злодії у законі" отримували прибуток з продажу наркотиків, пограбувань, азартних ігор, шахрайства тощо. Гроші йшли до "общака". Їх використовували для організації "сходок", підкупу правоохоронців та для наймання адвокатів для кримінальних авторитетів, передає прес-служба Нацполіції. 

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      Діяльність організації документували майже рік. За цей час вдалося дізнатися, що бандитами управляли "злодії в законі" з Росії та України. Ключовою фігурою злочинної схеми є Одеський кримінальний авторитет на прізвисько "Шарік".

      "Злодії у законі" – еліта кримінального світу. Особлива каста злочинців, яка живе за певним кодексом, має найбільшу повагу серед криміналітету та стоїть на вершині організованої злочинності. Також вони через посередників тримають під контролем злочинців у в'язницях та всіляко їм допомагають.

      Затримання підозрюваних / Фото СБУ  


      Обшуки підозрюваних / Фото Національної поліції

      Дивіться відео розслідування правоохоронців

       

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      Теги: Новини України Кримінал Поліція Кримінальні новини СБУ Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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