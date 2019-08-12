СБУ затримала членів великої банди, підконтрольної "злодіям у законі": деталі розслідування

На вершині злочинної схеми, викритої правоохоронцями, стоять українські та російські "злодії у законі", які контролюють організовану злочинність у п'яти регіонах України. За два роки підозрювані зібрали 23 мільйони гривень.

"Злодії у законі" отримували прибуток з продажу наркотиків, пограбувань, азартних ігор, шахрайства тощо. Гроші йшли до "общака". Їх використовували для організації "сходок", підкупу правоохоронців та для наймання адвокатів для кримінальних авторитетів, передає прес-служба Нацполіції.

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Діяльність організації документували майже рік. За цей час вдалося дізнатися, що бандитами управляли "злодії в законі" з Росії та України. Ключовою фігурою злочинної схеми є Одеський кримінальний авторитет на прізвисько "Шарік".

"Злодії у законі" – еліта кримінального світу. Особлива каста злочинців, яка живе за певним кодексом, має найбільшу повагу серед криміналітету та стоїть на вершині організованої злочинності. Також вони через посередників тримають під контролем злочинців у в'язницях та всіляко їм допомагають.

Затримання підозрюваних / Фото СБУ

Банда діяла в п'ятьох регіонах України. Поліція разом із СБУ провела 30 обшуків у трьох областях. Наразі затримано чотирьох фігурантів справи. Їх звинувачують у створені злочинної організації, вимаганні та продажі наркотиків. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як працює фінансування організації / Інфографіка Національної поліції



Обшуки підозрюваних / Фото Національної поліції

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