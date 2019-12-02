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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      СБУ затримала чоловіка, який хотів хотів організувати "Одеську народну республіку"

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      СБУ затримало чоловіка, який хотів хотів організувати "ОНР" / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України затримала жителя Одеси, який активно пропагував ідею створення "Одеської народної республіки" і федералізації південно-східних регіонів країни.

      Він публікував в соціальних мережах антиукраїнські гасла і провокував дестабілізацію соціально-політичної ситуації в регіоні. Також він публічно закликав до змін кордонів України і розпалював міжнаціональні конфлікти, повідомляє СБУ.

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      "Встановлено, що провокатор їздив за вказівками у тимчасово анексувала Крим. Там він контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності проти України", – повідомили в СБУ.

      За місцем проживання затриманого провели обшук, під час якого було вилучено комп'ютерну техніку та інші речові докази.

      Чоловікові повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

       

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      Теги: Новини України СБУ Новини Одеси
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