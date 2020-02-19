18:14
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, 18 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН

      СБУ затримала чоловіка, який нелегально переправляв зброю із зони бойових дій

      -
      Чоловік нелегально переправляв зброю із зони бойових дій / ssu.gov.ua

      Чоловік незаконно торгував збороєю та боєприпасами з Донбасу. Він переробляв і ремонтував засоби ураження, а клієнтів знаходив на форумах в інтернеті.

      У чоловіка були спільники, від яких він отримував зброю із зони бойових дій. Про це повідомили у Службі безпеки України.

      Читайте також: Біля перекритого Північно-Кримського каналу знайшли вибухівку та гранатомети

      Його затримали біля одного з поштових відділень. Він одержав 200 набоїв до вогнепальної зброї та запали до ручних гранат.

      СБУ під час обшуку вдома у чоловіка виявили:

      • дві мінометні міни різного калібру,
      • чотири автомати Калашникова,
      • протипіхотну міну,
      • 15 гранат різних типів
      • вісім пістолетів,
      • перероблену гвинтівку Мосіна,
      • тубус від гранатомета РПГ,
      • магазини для стрілецької зброї,
      • пристрій для виготовлення набоїв,
      • різні частини до вогнепальної зброї.


      Фото з місця затримання

      Усю зброю вилучили та передали на експертизу. Зараз йому планують повідомити про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

      Дивіться відео обшуків СБУ:

       

      Правила життя видатного модельєра Карла Лагерфельда: найкращі цитати про моду, красу та жінок
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил СБУ Новини Одеси Кримінал Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:09 Гроші від МВФ для України затримують: у чому причина
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 16:31 Макрон хоче незалежності Європи, але за участі Путіна, – Politico
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 16:20 Раптом вийде? На Банковій бояться злякати шанс на закінчення війни
      Леонід Швець
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук