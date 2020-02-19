СБУ затримала чоловіка, який нелегально переправляв зброю із зони бойових дій

Чоловік незаконно торгував збороєю та боєприпасами з Донбасу. Він переробляв і ремонтував засоби ураження, а клієнтів знаходив на форумах в інтернеті.

У чоловіка були спільники, від яких він отримував зброю із зони бойових дій. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також: Біля перекритого Північно-Кримського каналу знайшли вибухівку та гранатомети

Його затримали біля одного з поштових відділень. Він одержав 200 набоїв до вогнепальної зброї та запали до ручних гранат.

СБУ під час обшуку вдома у чоловіка виявили:

дві мінометні міни різного калібру,

чотири автомати Калашникова,

протипіхотну міну,

15 гранат різних типів

вісім пістолетів,

перероблену гвинтівку Мосіна,

тубус від гранатомета РПГ,

магазини для стрілецької зброї,

пристрій для виготовлення набоїв,

різні частини до вогнепальної зброї.



Фото з місця затримання

Усю зброю вилучили та передали на експертизу. Зараз йому планують повідомити про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Дивіться відео обшуків СБУ: