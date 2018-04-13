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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

СБУ затримала дві групи російських диверсантів: фото

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Співробітники СБУ затримали російських диверсантів (ілюстрація)
Співробітники СБУ затримали російських диверсантів (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України викрила дві групи диверсантів, які працювали на Російську Федерацію. Чотирьох осіб затримали.

Про це повідомив на брифінгу заступник Голови СБУ Віктор Кононенко.

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На замовлення Кремля диверсанти здійснювали вибухи і намагались дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Зокрема, одна з груп у Львові влаштувала вибух біля польського Меморіалу орлят і підпал автобуса з туристами з Польщі. Інша – сплюндрувала польські та єврейські культурні об'єкти у Чернігові.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники придбали за 800 доларів США автомобіль з іноземною реєстрацією, з якого й кинули гранату у меморіал (у Львові – 24). Цей транспортний засіб і став єдиною зачіпкою, яка згодом допомогла нам розкрити злочин,
– наголосив Кононенко.

За виконання замовлення групи отримували грошову винагороду.

Раніше Віктор Кононенко повідомив, що Росія планувала створити передумови для введення військ в Україну вже восени цього року. В СБУ зазначили, що і привів мав би бути традиційний – "захист російськомовного населення".

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики СБУ
Джерело: 24 Канал
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