СБУ затримала екс-заступника "міністра спорту" анексованого Криму

У пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом Служба безпеки України затримала екс-заступника "міністра спорту" окупаційної влади.

Про це інформує прес-служба СБУ.

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Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

"Колишній український чиновник з квітня 2015 року до травня 2016-го перебував на посаді заступника так званого Мінспорту Республіки Крим. Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи із створення Державної програми окупаційної влади "Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим", – йдеться у повідомленні.

Остання його "робота" – посаду секретаря Регіонального відділення загально-російської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії".

Діяльність цієї структури спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України,

– додано у повідомленні.

За даними СБУ, спецслужби отримали інформацію, що чоловік планує виїхати з Криму до Херсонської області для вирішення особистих питань.

"Екс-заступника "міністра спорту" затримали під час перетину адміністративного кордону. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Тривають слідчо-оперативні дії.

До слова, у Міноборони РФ заявили, що США повинні розуміти, що кордони поруч з Кримом не залишаться без супроводу російських винищувачів.