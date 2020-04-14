СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють

Контррозвідка СБУ 14 квітня провела спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади. Ним виявився генерал-майор Валерій Шайтанов. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. За даними правоохоронців, СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

Цікаво Вбивство Окуєвої та замахи на Мосійчука та Осмаєва: опублікували фільм-розслідування

На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності,

– заявив голова СБ України Іван Баканов.

Що відомо про Валерія Шайтанова і в чому його підозрюють

Матеріали справи свідчать, що Валерій Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.



Російський куратор Шайтанова – Ігор Єгоров / Фото СБУ

Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Слідство також володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ . У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів. В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів , передбачених ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

, передбачених ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці наразі проводять обшуки і встановлюють інших причетних осіб до співпраці з Шайтановим.



Посвідчення Валерія Шайтанова / СБУ

Яку ще інформацію Шайтанов збирав та передавав Росії

обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;

міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;

підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

Аудіозаписи СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео



Валерій Шайтанов / СБУ

Що відомо про замах на Адама Осмаєва

1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомим, що одним із поранених виявився росіянин чеченського походження Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї

Правоохоронці виявили в стрільця закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. Проте згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що нападником виявився відомий російський кримінальний авторитет на прізвисько "Дінго", якого пов'язують із лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої? 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Внаслідок нападу жінка загинула, а Осмаєв зазнав поранення. Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство.



Слідчі вважали, що до злочину є причетними російські терористичні диверсійні угруповання, які діють за підтримки російських спецслужб.