СБУ затримала грузинського екс-бійця АТО, який переписувався з російським агентом

СБУ та КОРД затримали 30 березня громадянина Грузії Вано Надірадзе, який перебував у розшуку. Він незаконно потрапив в Україну з території Молдови.

У Надірадзе на телефоні знайшли переписку з неодноразово "спаленим" СБУ агентом російських спецслужб Миколою Дульським. У переписці агент координує із Надірадзе діяльність та жваво обговорює можливий розвиток політичної ситуації в Україні.

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Хто такий Вано Надірадзе?

Його називали грузинським добровольцем АТО, проте в Міноборони України спростували цю інформацію. А командир грузинських добровольців Мамука Мамулашвілі заявляв, що Надірадзе таки був солдатом в АТО, проте його з ганьбою вигнали з "Грузинського легіону".

Надірадзе та ще 6 громадян Грузії видворили з України у Тбілісі 17 листопада 2017 року. В СБУ цих їх назвали причетними до вимагань, крадіжок автомобілів та квартирних крадіжок. А ще цю групу грузинів називали наближеними до лідерів кримінального світу зі статусом "злодія в законі". А ще ці люди тривалий час незаконно перебували на території України. Тривалий час Надірадзе був наближеним до екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Хто такий Микола Дульський?

Лідер радикальної громадської організації "Наждак". Українські правоохоронці розшукують його за погрозу вбивством, а переховується Дульський на території Росії. За даними СБУ, він – відомий агент впливу російських спецслужб, який з 2015 року за гроші веде активну антиукраїнську діяльність. Так, Дульський причетний до підготовки сутичок на заходах до річниці Майдану в лютому 2017 року, а також – обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку та "акцій незадоволених поляків" у березні 2017 року.