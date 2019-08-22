СБУ затримала контрабанду друга голови Одеської митниці Передерія, – журналіст

15 серпня 2019 року закінчився термін виконання обов'язків начальника Одеської митниці Володимира Передерія.

На даний момент митник, чиє ім'я пов'язують з організацією контрабандних схем, знаходиться в Києві, де вирішується його подальша доля. В цей час, в Південній Пальмірі, СБУ почала арешти контрабандних потоків Вадима Альперіна. Затримана перша крупна партія "чорного" одягу. Про це на своїй сторінці в Facebook, повідомив відомий український журналіст Євген Плинський, пише УНІАН.

За даними Плинського, на посаді в. о. начальника Одеської митниці Володимир Передерій створив для компаній свого друга Вадима Альперіна VIP-умови. Контрабанда "Короля Одеської контрабанди" Альперіна завозилася в Україну за двома, придуманими Передерієм схемами: підміна митних зразків тканин для експертизи з метою знизити ставки мита з 8% до 0% і маніпуляції з вагою упаковки вантажу з метою мінімізації митних платежів.

З 15 серпня поточного року Володимир Передерій втратив статус в.о. начальника Одеської митниці у зв'язку з завершенням терміну. Зараз в Києві вирішується його подальша доля. У цей час контроль над Одеською митницею встановила СБУ.

21 серпня співробітники департаменту "К", на виїзді з ВМО 3 митного поста "Чорноморський", який знаходиться на терміналі Альперіна "Ильичевсквнештран", затримали вже оформлені митницею 8 контейнерів з контрабандою. Вантаж адресовано запорізькому ТОВ "АВИВАТРЕЙД".

Плинський роздобув і опублікував номери 7 з 8 заарештованих контейнерів:

"Всього контейнерів було 15, але по якимось дивним причинам виконавець операції майор ГУ "К" СБУ Геннадій Тищенко взяв тільки вісім. Причина затримання – відпрацювання оперативної інформації в рамках великого розслідування СБУ про те, що в цій партії вантажу сталася підміна зразків для проведення експертизи з метою ухилення від сплати податків. Крім цього, зазначені дані в документах про різницю ваги брутто/нетто не відповідають істинним. За документами – 4%, за фактом – 1%", – пише Плинский.

Найцікавіше, на думку журналіста, те, що наказ про проведення операції підписував особисто начальник СБУ Іван Баканов, хоча традиційно такі операції візував заступник начальника департаменту "До" Анатолій Калюжняк.

"Пряма участь Баканова дає підставу припустити, що це не звичайний Сбушний наїзд з метою подоїти Альперіна, а реальна спроба припинити його схеми", – резюмує Євген Плинський.

Як раніше повідомляли ЗМІ, за призначення Володимира Передерія в.о. начальника Одеської митниці, клан Альперіна заплатив колишньому в.о. голови ГФСУ Власову Олександру $100 тис. Перший наказ про призначення Передерія терміном на один місяць №869-про підписано 15 травня 2019 року. Надалі клан Альперіна повинен був щомісяця платити Власову аналогічну суму за продовження повноважень Володимира Передерія.