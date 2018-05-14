СБУ затримала на хабарі слідчого одеської поліції
Оперативники СБУ викрили на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного з одеських райвідділів поліції.
Про це повідомляє прес-служба СБУ
Майор поліції вимагав хабар у місцевого жителя в розмірі $5 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом скоєння ДТП.
Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання хабара
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В разі відмови сплачувати вказану суму майор погрожував перевести свідка в статус обвинуваченого. Посередником у цій справі виступав адвокат.
За відмову сплачувати гроші майор погрожував перетворити свідка на обвинуваченого
Зловмисники були затримані правоохоронцями на одній з вулиць Одеси саме під час отримання першої частини хабара в розмірі однієї тисячі доларів США.
За фактом вимагання неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як посередника поліцейський залучив адвоката
Служба безпеки України проводить слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до скоєного правопорушення.