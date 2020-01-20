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      СБУ затримала одеських "садоводів", які вирощували в теплицях коноплю

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      СБУ припина діяльність угрупування, як вирощувало і розповсюджувало коноплю / facebook.com

      На Одещині Служба Безпеки України зупинила діяльність угрупування, яке вирощувало та продавало коноплю.

      Кілька місцевих жителів на території приватного домогосподарства облаштували теплиці, в яких вирощували коноплю, повідомляє прес-служба СБУ.

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      Також на території зловмисники облаштували цех по її переробці. Продавали наркотик через мережу дилерів по району.

      Під час обшуку правоохоронці виявили кущі канабісу, майже півтора кілограма підготовленого "товару", насіння елітних сортів марихуани, "технологічне" обладнання для вирощування і переробки наркотиків.

      СБУ наркотик
      Затримали угрупування, як вирощувало і розповсюджувало коноплю / Фото: СБУ

      За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

      сбу наркотик
      СБУ припина діяльність угрупування, як вирощувало і розповсюджувало коноплю / Фото: СБУ

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Наркотики Новини Одеси Кримінал СБУ
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