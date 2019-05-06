СБУ затримала працівника ЗСУ за підозрою в роботі на спецслужби Росії

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили підготовку терористичного акту на одному із арсеналів ЗСУ.

На початку 2019 року представники спецслужб РФ завербували працівника арсеналу ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів, наголосили у прес-службі СБУ.

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Й зазначили, що росіяни чинили на службовця психологічний тиск, погрожуючи безпеці його родичів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Його діяльність спецслужби країни-агресора здійснювали через інтернет, з території Росії. Працівник арсеналу повинен був передавати їм інформацію про військовий об'єкт, зокрема про його охорону, а також наявність та переміщення зброї.

Отримані дані росіяни мали намір використати для здійснення диверсій та підриву обороноздатності України. За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли надати матеріальну допомогу та громадянство Росії з оформленням пенсії.

СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні працівника військового арсеналу​: дивіться відео