22:18
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, сьогодні
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      СБУ затримала працівника ЗСУ за підозрою в роботі на спецслужби Росії

      153 Читать новость на русском
      СБУ затримала працівника, якого підозрюють у підготовці диверсій
      СБУ затримала працівника, якого підозрюють у підготовці диверсій / Скріншот

      Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили підготовку терористичного акту на одному із арсеналів ЗСУ.

      На початку 2019 року представники спецслужб РФ завербували працівника арсеналу ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів, наголосили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: СБУ не знайшла порушень в опитуванні про від'єднання Галичини

      Й зазначили, що росіяни чинили на службовця психологічний тиск, погрожуючи безпеці його родичів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

      Його діяльність спецслужби країни-агресора здійснювали через інтернет, з території Росії. Працівник арсеналу повинен був передавати їм інформацію про військовий об'єкт, зокрема про його охорону, а також наявність та переміщення зброї.

      Отримані дані росіяни мали намір використати для здійснення диверсій та підриву обороноздатності України. За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби РФ обіцяли надати матеріальну допомогу та громадянство Росії з оформленням пенсії.

      СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні працівника військового арсеналу​: дивіться відео

       

      blog_ava
      ГПУ викликає Порошенка на допит
      сьогодні
      28454
      Теги: Новини України СБУ Збройні сили України Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      сьогодні , 22:10 Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      53
      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      сьогодні , 22:01 Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Злой Одессит 1212
      Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      сьогодні , 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      Олександр Бевза 1382
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      сьогодні , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 838
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      сьогодні , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 1808
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук