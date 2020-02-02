СБУ затримала прикордонника, який втік зі служби і 5 років ховався у Росії: фото

При спробі повернутися до України СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років ховався від розшуків. Зате цілком імовірно, що тепер він буде разом зі своєю дружиною, позаяк її теж затримали – за спробу дати хабар, аби сприяти поверненню чоловіка в Україну.

Для цього колишня співробітниця Міністерства внутрішніх справ намагалася підкупити працівника міграційної служби Житомирщини, повідомляє СБУ.

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Втік український прикордонник від служби ще у березні 2015 року. Тоді він, зрадивши присязі, просто не повернувся з відпустки та виїхав у Росію, де увесь цей час і переховувався.



Дезертир протягом 5 років переховувався у Росії

Втім через 5 років вирішив таки повернутися, а його дружина, намагаючись допомогти, запропонувала працівнику регіонального управління ДМС, щоб той підробив документи.

За 300 доларів посадовець повинен був сприяти оформленню для горе-прикордонника підробного українського паспорта.



За 300 доларів дружина горе-прикордонника хотіла купити чоловікові підробний паспорт

Дезертир перетнув український кордон та подався до міграційної служби Житомирщини, де розраховував отримати нові документи. Натомість там його чекали співробітники СБУ, які й провели затримання.

Тепер подружжя судитимуть за статтею про спробу підкупу посадовця. За це їм загрожує від чотирьох до восьми років за ґратами.



Замість нових документів у відділенні ДМС дезертира чекали співробітники СБУ