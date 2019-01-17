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      СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова, яку депортували з РФ

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      СБУ затримала проросійську пропагандистку Олену Бойко
      СБУ затримала проросійську пропагандистку Олену Бойко / Фото з вільних мереж

      Служба безпеки України затримала антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко (Віщур), яку видворили з території Росії. У сусідню країну пропагандистка втекла у 2015 році зі Львова.

      Як повідомили в управлінні СБУ у Львівській області, з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України.

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      У серпні 2015 року пропагандистка виїхала на тимчасово окуповані території України, а згодом і до Росії. Жінка у ЗМІ постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

      Олена Бойко пропаганда РФ комуністична символіка
      Олена Бойко з комуністичним прапором

      14 грудня 2018 року пропагандистку оголосили у розшук, а 15 грудня Галицький райсуд Львова дозволив її затримати, щоб обрати запобіжний захід – тримання під вартою.

      Про те, що цю пропагандистку звуть Олена Бойко, повідомив Zaxid.net. А речник УСБУ Львівщини Олега Александрова повідомила, що жінку вже везуть до Львова.

      Обрати їй міру запобіжного заходу може лише той суд, який і давав дозвіл на її затримання, тому її везуть до Львова. Сподіваюсь, її доставлять сьогодні. Все залежить від того, яка дорога,
      – сказав Александров.

      Проти пропагандистки відкрито кримінальну справу за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Їй загрожує до 5 років в’язниці.

       

       

      Що відомо про Олену Бойко? Після втечі до Росії жінка неодноразово зверталась до російської влади з проханням про надання політичного притулку, однак їй відмовляли. 13 грудня суд Москви вирішив депортувати Бойко з Росії через порушення міграційного законодавства, а 16 січня її таки депортували.

      Бойко відома регулярною участю у прокремлівських програмах на російському телебаченні, в яких критикує українську владу і з ненавистю говорить про саму Україну. Російські ЗМІ називають її "відомим критиком політики Президента України Петра Порошенка", хоча до своєї втечі зі Львова вона відзначалася радше провокативною, аніж журналістською діяльністю.

      Бойко представлялася журналісткою комуністичного видання "Галицький яструб". Вони разом із Дмитром Лященком неодноразово намагався влаштувати провокації із комуністичною символікою у Львові, попередньо афішуючи це у соцмережах. Зокрема, в один із Днів перемоги, 9 травня, обоє розгулювали у Львові із комуністичним прапором та "георгіївською стрічкою", після чого чоловіка побили.

      Теги: Новини України Новини Львова Новини Росії СБУ Кримінальні новини Російська пропаганда Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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