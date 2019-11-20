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      СБУ затримала торговців метадоном у двох областях: фото

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      СБУ затримала торговців синтитечним наркотиком метадоном і вилучила чимало готівки / Колаж 24 каналу

      СБУ затримала торговців синтетичним наркотиком метадоном у Житомирській та Київській областях. Такий наркобізнес на мільйони гривень організував мешканець Васильківського району Київщини.

      Наркобарон залучив до свого незаконного бізнесу чотирьох раніше судимих за такі ж злочини жителів Київщини та Житомирщини. Вони були кур’єрами та дилерами, повідомили в СБУ.

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      Як працював наркобізнес

      Метадон ділки отримували від постачальників із південного регіону. Збували наркотики гуртовими партіями та у роздріб через систему "закладок". Гроші від замовників наркоторговці отримували на спеціально відкриті банківські рахунки. І вже після отримання грошей повідомляли клієнтам про місце схованки з наркотиками.

      Наркотрафік працював інтенсивно: лише за останні 2 місяці ділки збули метадону на 2 мільйони гривень.

      Кого затримали

      Учасників наркобізнесу на чолі з їхнім шефом правоохоронці затримали у їхніх помешканнях у двох регіонах. Правоохоронці також одночасно обшукали 11 приміщень, де працювали зловмисниками. Там вилучили синтетичні наркотики та марихуану, багато готівки, банківські картки, чорновики з даними про рух наркотиків, дилерів, клієнтуру та боржників.

      СБУ наркотики метадон затримання кримінал наркоторгівля
      Фото з місця затримання наркоторговців / Фото пресцентру СБУ

      Що загрожує учасникам злочинної схеми

      Правоохоронці відкрили справу про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків. Тривають невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини справи. Зокрема, правоохоронці працюють над встановленням та притягненням до відповідальності постачальників метадону.

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      Водночас вирішують питання про обрання затриманим запобіжного заходу та оголошення їм підозр.

      Покарання за такий злочин – ув’язнення на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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      Вилучені у наркоторговців гроші та інше майно / Фото пресцентру СБУ

      Що відомо про метадон? Синтетичний наркотик опійної групи. В Україні використовується в замісній підтримувальній терапії, як засіб для лікування наркоманії. Спочатку був введенний для ВІЛ-позитивних пацієнтів. Зараз отримують всі залежні, за власним бажанням. Засіб не дуже токсичний, в порівнянні з героїном, але в багатьох країнах заборонений через високу смертність, оскільки досить часто його змішують з іншими речовинами. В порівнянні з героїном метадон значно дешевший наркотик і залежність від нього більша. Якщо від героїну синдром відміни ("ломка") триває 7-10 днів, то від метадону – від 30 днів і більше.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Розслідування Кримінальні новини Наркотики СБУ Новини Житомира
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