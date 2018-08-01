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СБУ затримала у Харкові "екс-оплотівця", причетного до організації зіткнень у міській раді

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СБУ затримала колишнього учасника "Оплоту", який намагався втекти до Росії
СБУ затримала колишнього учасника "Оплоту", який намагався втекти до Росії / ssu.gov.ua

Співробіники Служби безпеки України під керівництвом прокуратури Харківської області затримали колишнього члена злочиннної організації "Оплот".

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

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Зазначається, що розслідування проводилося в рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 255 (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній) Кримінального кодексу України.

Оперативники СБУ встановили, що харків'янин 20 червня 2018 року брав активну участь в масових заворушеннях у харківській мерії, зокрема він провокував насильницькі дії щодо громадських активістів.

За інформацією СБ України, у минулому чоловік входив до складу злочинної організації "Оплот". Наразі зловмисник є активним членом організованого угруповання, яке діє "під прикриттям" низки місцевих охоронних структур, і бере участь у провокаціях, рейдерстві та інших діях, спрямованих на дестабілізацію ситуації на території регіону,
– йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника у Харкові в рамках кримінального провадження за статтею 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально процесуального кодексу України, коли він готувався до виїзду в Росію з метою переховування від українського правосуддя.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії та встановлюються усі особи, причетні до вказаних правопорушень.

Теги: Новини України СБУ Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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