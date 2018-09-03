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СБУ затримала у Києві "злодія в законі", причетного до вчинення тяжких злочинів

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Злочинця видворили з України
Злочинця видворили з України / censor.net.ua

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві кавказького "злодія в законі", який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Зазначається, що правоохоронцям вдалося встановити факт порушення заборони на в'їзд одним зі злочинців на прізвисько "Папуна", який повернувся до України з однієї із країн Південного Кавказу.

Оперативники СБУ отримали інформацію про те, що злочинець перебуває на території України для координації злочинної діяльності одного з кримінальних угруповань.

"Злодій в законі" мав взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок та вимагання,
– йдеться у повідомленні.

злодій в законі, злочинець, криміналЗлодій в законі на прізвисько "Папуна"

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника в Оболонському районі Києва та видворили за межі країни у примусовому порядку.

Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ
Джерело: 24 Канал
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