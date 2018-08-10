СБУ затримали чоловіка, який підозрюється у організації підриву спілки угорців в Ужгороді

Оперативниками Служби безпеки України за керівництва прокуратури Закарпатської області затримали підозрюваного, якого вважають причетним до інциденту з підривом спілки угорців в Ужгорді, який стався в лютому.

Про це повідомила прокуратура Закарпатської області.

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Нагадаємо, уночі 27 лютого 2018 року в Ужгороді на Православній набережній зловмисники спалили будівлю, в якій розташовується Угорське культурне товариство Закарпаття. Вважалося, що займання сталося через кинутий коктейль Молотова. Згодом встановили, що близько 3 години ночі, здетонував саморобний вибуховий пристрій, який попередньо встановив один із злочинців. У результаті чого було пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі.

8 серпня оперативними працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області на Дніпровщині затримано підозрюваного в організації даного злочину,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у четвер, 9 серпня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

У прокуратурі Закарпатської області повідомили, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ служби безпеки України в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області