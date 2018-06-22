СБУ затримали росіян, які "вибивали" гроші від бізнесменів

Співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого угруповання, до складу якого входило чотири громадянина Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей. Зловмисники вимагали від київського бізнесмена тридцять п'ять тисяч доларів США за нібито охорону його готелю,

– розповідають правоохоронці.

Зазначається, що учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана.

Співробітники СБ України затримали чотирьох учасників угруповання у Києві під час одержання чергового "траншу" у розмірі восьми тисяч доларів США від одного з бізнесменів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.