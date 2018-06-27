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Телеканал новин 24 Новини Новини України

СБУ завадила скоїти замовне вбивство херсонського бізнесмена

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Причетні до організації замовного вбивства бізнесмена особи
Причетні до організації замовного вбивства бізнесмена особи / Прес-центр СБУ

Працівники СБУ запобігли замовному вбивству одного із херсонських бізнесменів. Замовником злочину виявився комерсант із Києва, який хотів помститися двом екс-компаньйонам з Херсона через грошові та майнові суперечки.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Українські спецслужбовці з’ясували, що київський бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для підбору виконавця замовлення.

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Чоловік запланував вбивство одного з компаньйонів, а другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна.

Зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Тривають слідчо-оперативні дії.

Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини Новини Херсона Новини Києва
Джерело: 24 канал
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