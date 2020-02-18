19:36
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      СБУ знайшла у центрі Києва схованку з бойовими гранатами і ртуттю

      5
      СБУ вилучила балон з ртуттю та бойові гранати / СБУ

      Служба безпеки України 18 лютого вилучила з гаража у центрі столиці металевий балон, що був наповнений майже 30 літрами ртуті. Окрім цього, там знайшли дві бойові гранати Ф-1 та два електродетонатори.

      До облаштування небезпечної схованки може бути причетний один з лідерів злочинного угруповання, повідомили у СБУ. 

      До теми: Розтрата державних коштів Укрзалізниці на 600 тисяч гривень: СБУ викрила схему

      Після проведення експертизи йому оголосять про підозру одразу за декількома статтями:

      • за незаконне поводження з бойовими припасами;
      • за порушення правил поводження з токсинами;
      • за підроблення документів.

      Покарання за статтями – штраф до 17 тисячі гривень та позбавлення волі від трьох до семи років.

      Довідка: ртуть є небезпечною речовиною, що випаровується вже при +18 градусів. Її пари накопичуються в організмі і залишаються там на все життя. Понад 80% парів ртуті поглинається головним мозком, нирками та іншими внутрішніми органами, що призводить до руйнівних наслідків.

      До слова, нещодавно на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандиста. Він розповсюджував через інтернет матеріали в інтересах російських спецслужб.

      Бій поблизу Золотого: 1 загиблий, 3 поранених, 2 контужених
      сьогодні
      8180
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зброя Новини Києва СБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 749
      сьогодні , 18:38 Причетні до "Партії регіонів": як оновилася Вища рада "слуг народу"
      Ярослав Голобородько 440
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      530
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 614
      сьогодні , 18:00 Вольфганг Ішингер потрапив до бази "Миротворця": що відомо про німецького політика
      Анна Запотоцька 304
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук