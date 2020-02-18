СБУ знайшла у центрі Києва схованку з бойовими гранатами і ртуттю

Служба безпеки України 18 лютого вилучила з гаража у центрі столиці металевий балон, що був наповнений майже 30 літрами ртуті. Окрім цього, там знайшли дві бойові гранати Ф-1 та два електродетонатори.

До облаштування небезпечної схованки може бути причетний один з лідерів злочинного угруповання, повідомили у СБУ.

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Після проведення експертизи йому оголосять про підозру одразу за декількома статтями:

за незаконне поводження з бойовими припасами;

за порушення правил поводження з токсинами;

за підроблення документів.

Покарання за статтями – штраф до 17 тисячі гривень та позбавлення волі від трьох до семи років.

Довідка: ртуть є небезпечною речовиною, що випаровується вже при +18 градусів. Її пари накопичуються в організмі і залишаються там на все життя. Понад 80% парів ртуті поглинається головним мозком, нирками та іншими внутрішніми органами, що призводить до руйнівних наслідків.

До слова, нещодавно на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандиста. Він розповсюджував через інтернет матеріали в інтересах російських спецслужб.