Scorpions, Кіркоров та Депард’є: Олег Винник розповів, хто бував на його виступах в Берліні

В одному з інтерв’ю український співак Олег Винник поділився його минулими спогадами та розповів, як йому доводилось працювати нянем для дітей та виступати на великій сцені в ролі актора у Берліні.

Про це він розповів в інтерв’ю для "Світське життя", передає ТСН.

Спеціальне інтерв’ю співак дав безспосердньо у Берліні, де починалась його творча кар’єра.

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"Недарма я тебе на це місце запросив, бо це легендарний театр, – звернувся Олег до Каті Осадчої. Я виходив на цю сцену більше 300 разів, грав Жана Вальжана у "Знедолених". Все як в нотах прописано, 35 чоловік оркестру. Вісім разів на тиждень, у суботу та неділю по два виступи. У понеділок ми всі падали", – пригадав Винник.

На його вистави приходило подивитись безліч світових зірок, чим він дуже пишається.

Орнела Муті була. Гарна. Була Лоллобриджида. З Орнелою навіть шампанське попивали, це було просто на сцені після шоу. І Scorpions приходили, і Софі Лорен була, і Жерар Депард’є був, Філіп Кіркоров. Ми тоді дуже добре з ним поспілкувалися. Він любить мюзикли, був в шоці, як це все відбувається,

– поділився Винник.

Однак до його кар’єри на сцені Берліну, Виннику доводилось працювати нянем.

"Вусатим нянем, так. Я навчав двох хлопчиків музиці та української мови, а вони мене навчали своєї мови. Я постійно з ними скрізь був. На різних вечірках. Вже ці хлопці зараз дорослі, один одружений", – додав Олег.