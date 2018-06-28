SD-карти нового покоління зможуть зберігати до 128 ТБ даних

Компанія SD Association представила стандарт карт пам’яті SD Express, який додасть підтримку інтерфейсів PCIe та NVMe в SD-карти, що дозволить збільшити швидкість обміну даними майже до гігабайта в секунду. Крім того, асоціація представила стандарт SDUC, який підтримує до 128 ТБ даних.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

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Організація SD Association, яка розробляє стандарт SD, представила специфікацію SD 7.0, інтегруючу в SD-карти дві технології, які застосовуються в SSD-накопичувачах – PCI Express 3.0 і NVM Express 1.3. Ці карти будуть називатися SD Express і матимуть відповідний напис на корпусі.

Завдяки підтримці PCIe нові карти пам'яті зможуть передавати дані зі швидкістю до 984,6 мегабайт в секунду. Крім того, застосування цього інтерфейсу дозволить компонентам комп'ютера отримувати доступ до пам'яті без участі центрального процесора.

Карти SD Express будуть оснащені таким же набором контактів, як і карти SD UHS-II. Варто відзначити, що карти SD Express будуть випускатися тільки в форм-факторі звичайних SD-карт, а не microSD. Нові карти будуть мати зворотну сумісність і за рахунок цього зможуть застосовуватися в уже існуючих пристроях, що підтримують SD-карти.



SD Association презентувала нові карти пам'яті на 128 ТБ

Крім цього, нова специфікація описує карти SD Ultra Capacity (SDUC), які будуть підтримувати обсяг до 128 ТБ, на відміну від SDXC, які підтримують тільки 2 ТБ пам'яті.

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Варто зазначити, що формат SD є найпопулярнішим форматом карт пам'яті в споживчих пристроях. Як правило, ці карти використовуються як знімне сховище даних для камер, дронів та інших пристроїв. Незважаючи на те, що багато комп'ютерів оснащуються роз'ємом для SD-карт, вони рідко застосовуються в якості повноцінного сховища даних нарівні з жорсткими дисками і твердотільними накопичувачами, хоча, наприклад, існують укорочені SD-карти, розроблені саме для такого використання.

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