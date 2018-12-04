17:30
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Сдуйте пыль с телевизора, или Как голубой экран указывает избирателям, за кого голосовать

      Грані правди 214 Читать новость на русском

      Украина остается аналоговой страной, в которой самый дисциплинированный избиратель продолжает сидеть перед голубым экраном. И если вы хотите понять его картину мира – попробуйте как-нибудь сдуть пыль со своего телевизора.

      Если вам нечего смотреть на ТВ – значит, вы просто не целевая аудитория. Но не спешите этому радоваться. В Украине телевизор остается главным источником информации для 70% населения. Это то самое большинство, для которого снимают контент и готовят рекламу.

      Читайте також: Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента

      Потребительские запросы этого большинства – тот самый мейнстрим, под который подстраивают предложение.

      Если вы телевизор не смотрите, это значит лишь то, что вы угодили в меньшинство. Можно этим фактом гордиться. Можно бравировать тем, что телевизор у вас выполняет роль подставки под вазу. Но на деле это значит лишь то, что вы остаетесь миноритариями. В то время как ваше будущее определяет партия большинства.

      Телемаркетологи способны рассказать о стране не меньше, чем социологи. Реакция на контент отслеживается ежедневно: пол, возраст, география. Контент, который не дает просмотры, исчезает из эфира. Безусловно, есть исключения, но основная доля телепрограмм всегда учитывает запрос. И если вам кажется, что это вы махнули рукой на телевидение, то по факту это значит лишь то, что телевидение махнуло рукой на вас.

      Соцсети заронили в своих пользователей иллюзию, что именно они и есть норма. На самом деле – нет. Вполне возможно, что в телевизоре вы найдете ответы на многие свои вопросы. Например, о том, почему вас нет в повестке кандидатов в президенты. Почему ваши запросы не находят в ней отражение. Почему то, что вам по душе – пользуется исчезающе малым спросом. И наоборот.

      Телевизор влияет на мнение зрителей
      Телевизор влияет на мнение зрителей

      Возможно, вы поймете, почему перед выборами никто с вами не говорит. Почему политическое меню состоит из блюд, которые вы не заказывали. Почему вам раз за разом приходится выбирать меньшее зло. И голосовать не столько "за" своего, сколько "против" откровенно чужих.

      Безусловно, можно гордиться тем, что меньшинство порой оказывается самым прогрессивным классом. Тем, что оно думает на перспективу и создает картинку будущего.

      Но на выборах все эти различия исчезают. Потому что ценность галочки в бюллетене не зависит от того, чья именно рука ее ставит. Равно как не имеет значение и то, из какого именно бумажника достают купюру, чтобы оплатить ею товар. Иногда, чтобы понять страну, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор. Он отрезвляет.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Відеоблоги Грані правди Медіа Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Украина близка к полному самообеспечению газом
      сьогодні , 17:00 Украина близка к полному самообеспечению газом
      Злой Одессит 4160
      Сдуйте пыль с телевизора, или Как голубой экран указывает избирателям, за кого голосовать
      сьогодні , 16:00 Сдуйте пыль с телевизора, или Как голубой экран указывает избирателям, за кого голосовать
      Павло Казарін 214
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Чем закончилась поездка в "ДНР" добровольца из США
      сьогодні , 15:00 Чем закончилась поездка в "ДНР" добровольца из США
      Блог Медіа 1565
      Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      сьогодні , 14:04 Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      Олена Кандяк 559
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук