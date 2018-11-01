"Себе не бійся! Жити не бійся!": у Києві попрощались з мультиплікатором Давидом Черкаським

У Києві в Будинку кіно відбулось прощання з видатним українським мультиплікатором Давидом Черкаським. Саме він створив неповторні образи Капітана Врунгеля та Айболита. Попрощатися з видатним режисером прийшли його колеги по цеху.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Людмила Кушнір.

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Від самого ранку двері столичного Будинку кіно відчинені. Сюди йдуть сотні людей: це і актори, і режисери, і бізнесмени, і політики. Усі вони хочуть віддати останню шану відомому мультиплікатору, режисеру і сценаристу Давиду Яновичу Черкаському. Саме він автор мультиплікацій, на яких виросло не одне покоління. Чого лише варті його найвідоміші "Лікар Айболить", "Острів скарбів" та "Пригоди капітана Врунгеля".

Сьогодні лунала не лише сумна музика, а й позитивні веселі мелодії з цих життєрадісних та пригодницьких мультфільмів. Друзі Давида Черкаського розповідають, що саме таким він і був – життєрадісним та людиною-святом.

Він каже – це вона! Я кажу – хто? – Це вона, іди не бійся! Я кажу – як, Давиде Яновичу, різниця у віці! Він каже – ви так один на одного дивились! (А він все відчуває). Він каже – іди, не бійся! – Чого не бійся? – Себе не бійся. – Як себе не бійся? – Жити не бійся! Люби!.. І от, із Заріною Арчаковою ми тепер разом,

– розповів Заслужений актор України Валерій Чигляєв.

Зазвичай, людей такого рівня ховають на Байковому кладовищі. Але, зі слів його друзів, Давид Черкаський в житті був не пафосною людино, він не хотів надмірною до себе уваги. остання воля майстра була. щоб його поховали на Берковецькому цвинтарі поруч з його матір'ю.