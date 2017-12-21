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Segwit2X відродиться вже в найближчі тижні

09:01, сьогодні 87 Читать новость на русском
Segwit2X
Segwit2X

На сайті, присвяченому Bitcoin Segwit2X, оновилася інформація стосовно відродження проекту!

Хардфорк Segwit2X повинен був відбутися ще в середині листопада, однак торгівля ф'ючерсами (https://coinmarketcap.com/currencies/segwit2x/) донині ведеться на ряді криптовалютних бірж за ціною близько 0.01 BTC (HitBTC). Крім впровадження Segregated Witness наша команда вже реалізувала:

  • Збільшення розміру блоку до 4 Мб;
  • Високу швидкість видобутку блоку 2,5 хвилини;
  • Унікальний формат адрес;
  • Перерахунок складності після кожного блоку;
  • Replay Protection;
  • Використання алгоритму шифрування X11.

Але ми не збираємося зупинятися на досягнутому. У Roadmap заплановані наступні позитивні зміни:

  • Офлайн коди;
  • Підтримка Lightning Network;
  • Моментальні транзакції;
  • ZkSnark;
  • Ethereum smart contracts;
  • Анонімні транзакції.

Як заявляє керівник проекту Jaap Terlouw: "Комісії та швидкість транзакцій всередині мережі Bitcoin досягли неймовірних значень. Останній місяць середня комісія мережі становить 15 доларів США! У той час як Bitcoin перетворюється в цифровий аналог золота, його вже просто неможливо використовувати як платіжний засіб.

У плани нашої команди не входить повна заміна існуючого стандарту, але мирне існування і доповнення класичного біткоіна. Під час Хардфорка на блоці п'ятсот одна тисяча чотириста п'ятдесят один (~ 28.12.2017) не просто відродить Bitcoin Segwit2X, але зробить його ще кращим.

Крім того ми гарантуємо, що всі власники BTC отримають не тільки B2X в співвідношенні 1 до 1, але і пропорційну кількість "біткоінів Сатоші Накамото" в якості винагороди за свою прихильність прогресу".

Стежити за новинами Bitcoin Segwit2X можна на сайті http://b2x-segwit.io та соціальних каналах проекту:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2595620

https://t.me/Segwit2_X

https://twitter.com/Segwit_2X

Джерело: 24 Канал
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