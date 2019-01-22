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      Сехудо несподівано переміг Діллашоу за 32 секунди

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      Генрі Сехудо та Ті Джей Діллашоу
      Генрі Сехудо та Ті Джей Діллашоу / Фото із відкритих джерел

      Головна зустріч чемпіонату UFC Fight Night 143 завершилася дуже швидко: Генрі Сехудо нокаутував Ті Джею Діллашоу всього за 32 секунди.

      Заради бою зі Сехудо Ті Джей спустився на одну вагову категорію.

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      Якщо б Діллашоу переміг, то вибрав би пояс у двох дивізіонах й став би в один ряд з Конором Макгрегором та Даніелем Корм'є.

      Впродовж всієї підготовки до зустрічі Ті Джей був впевненим у своїй перемозі, та в октагоні все одразу ж пішло не за сценарієм американця. Сехудо вдалося збити Діллашоу з ніг. Той почав підійматися на рівні ноги, та несподівано отримав лівий боковий у підборіддя. 

      Сехудо та Діллашоу
      Бій між Генрі Сехудо та Ті Джеєм Діллашоу

      Після бою Сехудо запропонував супернику реванш, проте вже у ваговій категорії Ті Джея. Спортсмен погодився, тож попереду – ще один поєдинок чемпіонів UFC.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 канал
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