Сехудо несподівано переміг Діллашоу за 32 секунди

Головна зустріч чемпіонату UFC Fight Night 143 завершилася дуже швидко: Генрі Сехудо нокаутував Ті Джею Діллашоу всього за 32 секунди.

Заради бою зі Сехудо Ті Джей спустився на одну вагову категорію.

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Якщо б Діллашоу переміг, то вибрав би пояс у двох дивізіонах й став би в один ряд з Конором Макгрегором та Даніелем Корм'є.

Впродовж всієї підготовки до зустрічі Ті Джей був впевненим у своїй перемозі, та в октагоні все одразу ж пішло не за сценарієм американця. Сехудо вдалося збити Діллашоу з ніг. Той почав підійматися на рівні ноги, та несподівано отримав лівий боковий у підборіддя.



Бій між Генрі Сехудо та Ті Джеєм Діллашоу

Після бою Сехудо запропонував супернику реванш, проте вже у ваговій категорії Ті Джея. Спортсмен погодився, тож попереду – ще один поєдинок чемпіонів UFC.

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