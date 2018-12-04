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      Секрет довголіття: як Ілля Мечников знайшов спосіб побороти шкідливі бактерії

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      Мікрофлора, молочні бактерії та йогурти – те, що зараз обговорюють усі дієтологи світу, першим дослідив український біолог Ілля Мечников. Він же й спровокував спражню йогуртову лихоманку.

      Ілля Мечников був знаною фігурою у наукових колах Європи. Його експерименти з личинкою морської зірки та шипом від троянди допомогли відкрити захисні механізми організму.

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      Революційне дослідження принесло вченому зі Слобожанщини Нобелівську премію. От тільки в останні роки свого життя Мечников втратив інтерес до імунітету й найбільше переймався старістю: називав її хворобою, тож відповідно намагався знайти ліки. 

      Для початку спробував розібратися, чому ж ми власне старіємо. Усю провину скинув на мікроби й бактерії. Мовляв, коли їх назбирується в організмі більше, аніж хороших бактерій, людині не лише стає гірше, але й розпочинається процес передчасного старіння.

      Мечников Ілля
      Ілля Мечников

      Мечников настільки перейнявся хвороботворними бактеріями, що оголосив їм справжню війну: стерилізував столове приладдя, пив воду, яку відфільтрували та прокип'ятили, взагалі не їв сирих овочів та фруктів – у киплячу воду потрапляють навіть полуниця та банани.

      У крамницях просив брати товари щипцями, а не руками, берегти сири від мух і критикував десерти з кремом на збитих яйцях. У якийсь момент над ним насміхався увесь Париж. Дещо ображений Мечников таки визнав: боротись з поганими бактеріями безперспективно.

      Ілля Мечников
      Ілля Мечников з дружиною Ольгою

      Учень Мечникова із Болгарії якось розповів йому, що один регіон їхньої країни славиться довгожителями, в раціоні яких багато кефіру. Мечников зацікавився цим: справді, молоко ж не псується, а ферментується, тобто скисає. Дослідивши молочні бактерії він виявив, що молочні бактерії виділяють кислоту, яка перешкоджає процесу гниття.

      Учений припустив, що кисле молоко може сповільнювати інтоксикацію організму мікробами, а отже й зберігати молодість. Учений отримав зразки кислого молока з Болгарії й вивів з них молочні бактерії Lactobacillus bulgaricus. Мечников запевняв, що саме у них захований секрет довголіття.

      Молочні бактерії одразу потрапили на полиці аптек – не лише європейських, а й американських.

      Lactobacillus bulgaricus
      Молочні бактерії Lactobacillus bulgaricus

      З тих часів минуло вже століття, а порадами українця й далі слідує увесь світ.

      Про те, як відкриття вченого стало поштовхом до створення відомої компанії молочних продуктів – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Медицина Ліки Здоров'я НАШІ.Перші наука Здорове життя
      Джерело: 24 канал
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