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Секрет краси "ангела" Victoria's Secret: 5 щоденних порад від Ромі Стрейд

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Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram

22-річна нідерландська супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд підкорила шанувальників зовнішньою і внутрішньою красою, усмішкою і стилем.

Так, Ромі Стейд розповіла про свої beauty-поради виданню W Magazine, пише Harper's Bazaar.

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Косметолог моделі рекомендує завжди використовувати засоби з SPF, адже сонце безумовно негативно впливає на шкіру 

Також модель рекомендує стежити за їжею, яку вживаєте щодня.

"Я впевнена в одному – чим краще ви харчуєтеся, тим краще виглядаєте!" – наголошує Ромі Стрейд.

"Перед виходом з дому я обов'язково дотримуюся принципу "чим менше, тим краще", тим більше на роботі я ношу дуже багато макіяжу. І все ж, я часто користуюся бронзерами і засобами для брів. Спочатку я використовую зволожуючий засіб, потім – сонцезахисний. Після цього наношу на обличчя бронзер, завиваю вії і підфарбовую їх тушшю. Брови оформляю наостанок", – розповіла дівчина.

Супермодель зізналася, що тренується з додатковою вагою – це допомагає їй почувати себе сильною. Крім того, м'язовий біль вона знімає за допомогою стретчингу і пілатесу. Також Ромі полюбляє тривалі прогулянки.

Секрет краси, який приховує всі недоліки – усмішка.

"Усмішка – найкраще з усього, що може носити жінка", – заявляє "ангел" Victoria's Secret.

 

Теги: LifeStyle Краса Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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