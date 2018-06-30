Секрет краси "ангела" Victoria's Secret: 5 щоденних порад від Ромі Стрейд

22-річна нідерландська супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Ромі Стрейд підкорила шанувальників зовнішньою і внутрішньою красою, усмішкою і стилем.

Так, Ромі Стейд розповіла про свої beauty-поради виданню W Magazine, пише Harper's Bazaar.

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Косметолог моделі рекомендує завжди використовувати засоби з SPF, адже сонце безумовно негативно впливає на шкіру

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 5 Чер 2018 р. о 5:17 PDT

Також модель рекомендує стежити за їжею, яку вживаєте щодня.

"Я впевнена в одному – чим краще ви харчуєтеся, тим краще виглядаєте!" – наголошує Ромі Стрейд.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 8 Чер 2018 р. о 7:56 PDT

"Перед виходом з дому я обов'язково дотримуюся принципу "чим менше, тим краще", тим більше на роботі я ношу дуже багато макіяжу. І все ж, я часто користуюся бронзерами і засобами для брів. Спочатку я використовую зволожуючий засіб, потім – сонцезахисний. Після цього наношу на обличчя бронзер, завиваю вії і підфарбовую їх тушшю. Брови оформляю наостанок", – розповіла дівчина.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 17 Тра 2018 р. о 9:49 PDT

Супермодель зізналася, що тренується з додатковою вагою – це допомагає їй почувати себе сильною. Крім того, м'язовий біль вона знімає за допомогою стретчингу і пілатесу. Також Ромі полюбляє тривалі прогулянки.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 13 Чер 2018 р. о 7:36 PDT

Секрет краси, який приховує всі недоліки – усмішка.

"Усмішка – найкраще з усього, що може носити жінка", – заявляє "ангел" Victoria's Secret.