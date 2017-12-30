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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Секрет знаменитого трюку з підкиданням пляшки розкрито

00:57, сьогодні 4440 Читать новость на русском
Як правильно виконувати Water Bottle Flip: пояснення вчених
Як правильно виконувати Water Bottle Flip: пояснення вчених / Соцмережі

Світовій громадськості уже давно не дає спокою трюк з підкиданням пляшки, яка має рівно приземлитися, відтак багато хто спробував свої сили у так званому Water Bottle Flip Challenge. Нещодавно нідерландські фізики з'ясували, як його слід правильно виконувати.

Влітку 2017 року мережу заразив ролик, на якому чоловік підкидає пляшку з водою з переворотом, і та рівно приземляється на стіл.

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Як зародився Water Bottle Flip Challenge: оригінальне відео

У підсумку це відео зібрало кілька мільйонів переглядів і стало вірусним, давши старт флешмобу під назвою #FlipForACure. Суть нового руху полягала в тому, аби повторити цей трюк та зняти його на відео.

Відтак, тисячі інтернет-користувачів намагалися виконати це знаменитий переворот пляшки: у кого виходило та вони навіть його ускладнювали, а у когось – не зовсім. Тому у юзерів закралися сумніви: що це – спритність рук або трюк-обманка?

#FlipForACure заполонив світ: відео

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Проте нещодавно, нідерландські фізики провели експеримент, під час якого з’ясували, як слід правильно виконувати цей трюк, пише "Рідус".

На переконання вчених, на вдалий результат впливають кутове прискорення та переміщення центру ваги під час руху. Для визначення ідеальних умов вони і провели власне дослідження.

Так, науковці наповнювали пляшки різною кількістю води, міняли температуру, навіть замінювали рідку воду на заморожену, а також поміщали всередину пляшки м'ячики для тенісу. Виявилося, що найкраще трюк виходив з пляшкою, яку заповнено водою на 20-40%.

Теги: Новини культури LifeStyle Флешмоб наука Інтернет
Джерело: 24 Канал
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