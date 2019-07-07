Секретар РНБО Данилюк з послом США оглянули окуповані кримські простори: зворушливе відео

Олександр Данилюк, Вільям Тейлор, а також виконувач обов'язків глави СБУ Іван Баканов та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв відвідали КПВВ "Каланчак". З висоти вони оглянули анексовані кримські простори.

Секретар РНБО скористався нагодою і записав зворушливе відеозвернення до свого батька. Він розмістив фото і відео з мандрівки до адмінмежі з Кримом на своїй Facebook-сторінці.

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"Вітаю, тату, сьогодні – твій день народження. Шлю тобі вітання з цієї точки, що за 2 кілометри від кордону з Кримом, який зараз є окупованим Росією. А в дитинстві ми досить часто з тобою бували в Криму, ти був директором Інституту НАН і ми відвідували і обсерваторію, й інші наукові установи, відпочивали. Це мої теплі спогади з дитинства. На жаль, зараз це не є можливим, туди не можуть поїхати твої внуки", – розповів Данилюк у своєму відео, демонструючи простори анексованого півострова.

Також він показав у короткому ролику завод "Кримський титан", який спричинив еколихо торік в Армянську і зазначив, що споруда всього за 2 кілометри від Каланчака.

"Ось там, з іншого боку – море. Така нібито вільна атмосфера, але вона насправді не є такою", – додав Данилюк.

Секретар РНБО також висловив сподівання, що скоро ситуація зміниться і він зможе показати "спільні з татом кримські спогади вже своїм дітям".