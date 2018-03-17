19:15
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-2°C -10°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Секрети догляду за волоссям від популярної співачки

604 Читать новость на русском
Мішель Андраде
Мішель Андраде / Фото з вільних джерел

21-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде зазначила, що вона, як і всі артистки та телеведучі, псує волосся укладками. Тож дівчина поділилася секретами догляду за волоссям.

Про це йдеться у ТСН.

Читайте також: Зваблива Дженніфер Лопес поділилась власним секретом краси

"Влітку я не використовую ні прасування, ні фени. А ось взимку використовую часто, тому що у мене досить густе волосся, вони довго сушаться, і я можу захворіти", – прокоментувала Андраде.

Співачка зазначила, що для здорової шкіри та її сяйва потрібно пити багато води.

Найкращі ліки для шкіри – це вода, риб'ячий жир і хороший зволожувальний крем,
– переконана артистка.

У співачки виникли проблеми зі шкірою, коли вона переїхала жити до України.

Андраде зізналася, що у неї були проблеми зі шкірою через зміни клімату, коли вона переїхала жити в Україну. Андраде запевняє, що це все через зміну клімату.

Читайте також: Українка знялася для відомого бренду косметики: фото

"А коли я знову поїхала на свою батьківщину (в Болівію, - 24), шкіра досить отримала вітамін D, надихалася і стала краще", – зазначила співачка.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
сьогодні, 19:01 Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
Володимир Шередега 474
101 рік Центральній Раді: перша незалежність України
сьогодні, 18:00 101 рік Центральній Раді: перша незалежність України
Настя Сукач 105
Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
сьогодні, 16:04 Путин пытается изолировать Россию от всего мира – так легче дольше оставаться у власти
Альфред Кох 1506
Нове путінське мислення – гонка озброєння,
сьогодні, 13:54 Нове путінське мислення – гонка озброєння, "збирання" СРСР та початок холодної війни, – експерт
1264
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 5844
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук