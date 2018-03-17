Секрети догляду за волоссям від популярної співачки

21-річна українська співачка та телеведуча болівійського походження Мішель Андраде зазначила, що вона, як і всі артистки та телеведучі, псує волосся укладками. Тож дівчина поділилася секретами догляду за волоссям.

Про це йдеться у ТСН.

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"Влітку я не використовую ні прасування, ні фени. А ось взимку використовую часто, тому що у мене досить густе волосся, вони довго сушаться, і я можу захворіти", – прокоментувала Андраде.

Співачка зазначила, що для здорової шкіри та її сяйва потрібно пити багато води.

Найкращі ліки для шкіри – це вода, риб'ячий жир і хороший зволожувальний крем,

– переконана артистка.

У співачки виникли проблеми зі шкірою, коли вона переїхала жити до України.

Андраде зізналася, що у неї були проблеми зі шкірою через зміни клімату, коли вона переїхала жити в Україну. Андраде запевняє, що це все через зміну клімату.

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"А коли я знову поїхала на свою батьківщину (в Болівію, - 24), шкіра досить отримала вітамін D, надихалася і стала краще", – зазначила співачка.