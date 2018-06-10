Секрети фігури Меган Маркл: топ-5 улюблених продуктів герцогині

36-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл може похизуватися не лише успішною кар'єрою і особистим життям, а й чудовими фізичними даними. За словами герцогині, вона обожнює готувати вдома. Крім того, полюбляє італійську і мексиканську кухні.

Зазначимо, що при зрості 171 см Меган Маркл важить 56 кг. За її словами, в житті і дієті дотримується принципу "любові до себе", як мотивація – харчуватися правильно, смачно і збалансовано.

Читайте також: Феміністка і людина змішаної крові: Меган Маркл – нове обличчя монархії, – ЗМІ

Зокрема, герцогиня обмежує себе, а з недавніх пір ще й Гаррі, хіба що в червоному м'ясі. А у жорсткі обмеження щодо харчування вона не вірить і, на її думку, вони є зайвими і приводять до зривів.

Як пише Harper's Bazaar, 5 продуктів, які завжди є в холодильнику герцогині: хумус, морква, зелений сік, мигдальне молоко і пудинг з насінням Чіа, який вона власноруч готує щотижня.

Нагадаємо, коли американська актриса Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі і отримала королівський титул герцогині Сассекської, громадськість стала ретельно пильнувати за життям жінки: одяг, їжа, прикраси, виходи та інше. Проте одразу було зрозуміло, що Меган – нетиповий представник королівської сім'ї.



Крім того, Меган Маркл пройде піврічний навчальний курс, щоб повністю відповідати новому статусу в королівській родині.