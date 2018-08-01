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Секрети грудного вигодовування: 5 порад від МОЗ

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Основні правила грудного вигодовування
Основні правила грудного вигодовування / МОЗ

В рамках Всесвітнього тижня грудного вигодовування, який триватиме до 7 серпня, Міністерство охорони здоров'я опублікувало прості секрети правильного вигодовування малюка.

Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці у Facebook.

У МОЗ зазначили, що для матері дуже важливо налагодити грудне вигодовування, адже з молоком малюк отримує поживні речовини, вітаміни та антитіла для захисту від хвороб.

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Годувати грудьми дитину – не боляче, але потрібно знати, як правильно прикладати немовля. Якщо на сосках з'явилися тріщини – потрібно скоригувати техніку прикладання. Також пам'ятайте, що не можна обробляти тріщини препаратами, що містять спирт.

Ознаки правильного прикладання дитини до грудей:
- підборіддя дитини торкається грудей;
- рот дитини широко відкритий;
- нижня губа дитини вивернута назовні;
- дитина більше захоплює нижню частину ареоли (пігментована область навколо соска).

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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