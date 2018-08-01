Секрети грудного вигодовування: 5 порад від МОЗ
В рамках Всесвітнього тижня грудного вигодовування, який триватиме до 7 серпня, Міністерство охорони здоров'я опублікувало прості секрети правильного вигодовування малюка.
Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці у Facebook.
У МОЗ зазначили, що для матері дуже важливо налагодити грудне вигодовування, адже з молоком малюк отримує поживні речовини, вітаміни та антитіла для захисту від хвороб.
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Годувати грудьми дитину – не боляче, але потрібно знати, як правильно прикладати немовля. Якщо на сосках з'явилися тріщини – потрібно скоригувати техніку прикладання. Також пам'ятайте, що не можна обробляти тріщини препаратами, що містять спирт.
Ознаки правильного прикладання дитини до грудей:
- підборіддя дитини торкається грудей;
- рот дитини широко відкритий;
- нижня губа дитини вивернута назовні;
- дитина більше захоплює нижню частину ареоли (пігментована область навколо соска).
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