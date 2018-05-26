Секрет успіху: відома модель Алекса Чанг підробляла баристою і вигулювала собак у дитинстві

Британська it-girl, модель і дизайнером Алекса Чанг розповіла, що не отримала вищу освіту і досягла успішну кар'єру самотужки.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Я дуже люблю працювати. І коли ще була дитиною, то завжди намагалася знайти якийсь підробіток, наприклад вигулювала собак. А ще я була бариста в булочній, готувала каву, і у мене тоді навіть виходило,

– згадує дитячі роки Алекса Чанг.

За її словами, вона до 16 років сильно нудьгувала і мріяла переїхати куди-небудь, наприклад в Лондон або Нью-Йорк.

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 22 Бер 2018 р. о 3:54 PDT

"Коли мене взяли в агентство, батьки не повірили. А потім запитували, чи дійсно це те, чим я хочу займатися. А коли я прийшла додому і сказала, що буду моделлю, брат пожартував, що я не зможу", – продовжує Чанг.

Вона наголосила, що саме це навчило її бути впевненою і напористою.

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 28 Кві 2018 р. о 4:03 PDT

Жінка розповіла, що у неї немає вищої освіти.

"Я осягала особливості роботи в модельному бізнесі і на телебаченні сама. На щастя, мені пощастило, і я навчилася висловлювати свою думку і приміряти на себе різні образи, які мені хотілося б. Але іноді я шкодую, що не змогла продовжити навчання. Це чудовий час, для того щоб краще зрозуміти себе", – розповідає модель.

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 15 Лис 2017 р. о 11:21 PST

Звичайно, потрібно бути завжди впевненим у собі і пробувати щось нове. Невдачі і провали - це абсолютно нормально. Я спробувала 25 різних робіт, перш ніж знайшла себе,

– заявляє Алекса Чанг.

Крім того, модель розповіла про свою соціальну сторінку в Instagram. За її словами, вона не надто багато думає про те, що запостити.

"Мені здається, якщо ти чесний зі своїми передплатниками в інтернеті, то вони будуть тебе поважати", – ділиться вона.

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 13 Лис 2017 р. о 5:45 PST

Допис, поширений Alexa (@alexachung) 18 Жов 2017 р. о 6:55 PDT