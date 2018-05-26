Секрет успіху: відома модель Алекса Чанг підробляла баристою і вигулювала собак у дитинстві
Британська it-girl, модель і дизайнером Алекса Чанг розповіла, що не отримала вищу освіту і досягла успішну кар'єру самотужки.
Про це пише Harper's Bazaar.
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Я дуже люблю працювати. І коли ще була дитиною, то завжди намагалася знайти якийсь підробіток, наприклад вигулювала собак. А ще я була бариста в булочній, готувала каву, і у мене тоді навіть виходило,
– згадує дитячі роки Алекса Чанг.
За її словами, вона до 16 років сильно нудьгувала і мріяла переїхати куди-небудь, наприклад в Лондон або Нью-Йорк.
"Коли мене взяли в агентство, батьки не повірили. А потім запитували, чи дійсно це те, чим я хочу займатися. А коли я прийшла додому і сказала, що буду моделлю, брат пожартував, що я не зможу", – продовжує Чанг.
Вона наголосила, що саме це навчило її бути впевненою і напористою.
Жінка розповіла, що у неї немає вищої освіти.
"Я осягала особливості роботи в модельному бізнесі і на телебаченні сама. На щастя, мені пощастило, і я навчилася висловлювати свою думку і приміряти на себе різні образи, які мені хотілося б. Але іноді я шкодую, що не змогла продовжити навчання. Це чудовий час, для того щоб краще зрозуміти себе", – розповідає модель.
Звичайно, потрібно бути завжди впевненим у собі і пробувати щось нове. Невдачі і провали - це абсолютно нормально. Я спробувала 25 різних робіт, перш ніж знайшла себе,
– заявляє Алекса Чанг.
Крім того, модель розповіла про свою соціальну сторінку в Instagram. За її словами, вона не надто багато думає про те, що запостити.
"Мені здається, якщо ти чесний зі своїми передплатниками в інтернеті, то вони будуть тебе поважати", – ділиться вона.