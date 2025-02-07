Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис акторки театру Франка Олени Фесуненко у фейсбуці. Вона вказала, що Клименко досі веде фотогурток "Ракурс" із залученням на індивідуальні фотосесії.

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Що написала Фесуненко про фотографа Клименка

Олена Фесуненко розповіла, що зазнала сексуального та психологічного насильства з боку Вадима Клименка у чотирнадцятирічному віці. За її словами, це тривало майже 5 років.

Тільки зараз, маючи вже своїх дітей, я знайшла в собі сили зізнатися і, можливо, цим вберегти вас від цієї людини, яка продовжує свою діяльність, працює з дітьми віком від 10 до 17 років, робить фотовиставки і отримує нагороди,

– зауважила акторка.

Вона закликала постраждалих не боятися і не мовчати, зазначивши, що злочинці мають бути покарані. Особливо уважно поставитися до допису Олена порадила батькам дітей, які ходять на заняття до франківського фотографа.

Після відповідної публікації поліція Івано-Франківщини розпочала перевірку. Проте там зазначили, що жодних повідомлень до правоохоронців не надходило.

"Матеріали за фактом виявленої публікації уже внесені до Єдиного журналу заяв та повідомлень громадян. Поліцейські встановлюють всі обставини з метою надання правової кваліфікації події", – кажуть у поліції.

Водночас у коментарях до допису івано-франківська психологиня Алла Данілова розповіла, що ходила на цей гурток 15 років тому, коли їй було 12. За її словами, тоді Клименко саджав дівчаток на коліна, міг їх погладити.