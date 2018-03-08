10:53
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Секс без тривоги: жіночий погляд на чоловічі страхи

3103 Читать новость на русском
Секс без тривоги: жіночий погляд на чоловічі страхи
Секс без тривоги: жіночий погляд на чоловічі страхи / Freepik

Часто чоловіки самі собі вигадують міфи про секс і потім самі ж від них страждають. Жінки проаналізували найбільші страхи чоловіків і вирішили їм допомогти.

10 найбільших страхів чоловіків, коли мова йде про секс?

Читайте також: Експерти назвали 12 фактів про лібідо, які необхідно знати

1. "Вона мене чимось заразить"

2. "Я не доведу її до оргазму"

3. "Презерватив порветься; вона завагітніє"

4. "Я отримаю оргазм швидше, ніж вона"

5. "Я не сподобаюся партнерці голий"

6. "У мене не встане"

7. "Їй не сподобається, що і як я роблю"

8. "У мене дуже маленький"

9. "Вона вважатиме мене недосвідченим"

10. "Нам буде огидно після сексу"

Читайте також: Точки G не існує: дослідження вчених

Чому не варто боятися?

1 + 3
Повірте: для неї страх підхопити хворобу статевим шляхом теж під номером 1. Ось чому дівчата, наполягають на презервативі – його присутність допомагає по-справжньому розслабитися. Ну а щоб ніщо не рвалося, не забувайте два головних правила: пам'ятайте про термін придатності і залишайте вільне місце на самому кінчику.

2 + 4
Жінки вважають, що більшість чоловіків зациклені на тому, щоб не отримати оргазм занадто раптово, і неодмінно довести до оргазму свою партнерку. Якщо це так принципово, то беріться за справу. Головне – не поспішайте, пам'ятайте про свої руки та язик і саме з них починайте. Це найкраща тактика, радять жінки.

5
Дівчат оголеність хвилює ще сильніше: в їхньому рейтингу цей страх займає друге місце, одразу після інфекцій, що передаються статевим шляхом. Не забувайте робити зарядку і вчасно вимикайте яскраве верхнє світло, щоб не бентежитися надміру. Жінки також наголошують, що якщо вони погодилися з вами на секс, то ви їм вже сподобалися.

6 + 7 + 9
Хвилювання про те, чи буде у вас ерекція не завжди пов'язано з віком: у молодих хлопців таке теж трапляється часто. Експерти в один голос говорять: щоб все пройшло добре, головне – заспокоїтися.

8
Вже не раз підтверджувалося, що в чоловіків, які хвилюються за розміри своєї гідності, довжина зазвичай відповідає середнім показникам – 13-14 см в ерегованому стані. Жінки наголошують, що вони вже втомилися повторювати: розмір не має для них такого значення, як для чоловіків. І повторюють, що головне не довжина, а вміння користуватися.

10
У дівчат цей пункт на восьмому місці, тож вони також про це думають. Жінки радять запланувати шось після сексу: наприклад, замовити піцу. Це буде несподівано, але в той же час зрозуміло, і обійдеться без незручної мовчанки. Та й їсти після сексу хочеться.

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс Психологія Поради
Джерело: Menshealth
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук