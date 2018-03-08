Секс без тривоги: жіночий погляд на чоловічі страхи
Часто чоловіки самі собі вигадують міфи про секс і потім самі ж від них страждають. Жінки проаналізували найбільші страхи чоловіків і вирішили їм допомогти.
10 найбільших страхів чоловіків, коли мова йде про секс?
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1. "Вона мене чимось заразить"
2. "Я не доведу її до оргазму"
3. "Презерватив порветься; вона завагітніє"
4. "Я отримаю оргазм швидше, ніж вона"
5. "Я не сподобаюся партнерці голий"
6. "У мене не встане"
7. "Їй не сподобається, що і як я роблю"
8. "У мене дуже маленький"
9. "Вона вважатиме мене недосвідченим"
10. "Нам буде огидно після сексу"
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Чому не варто боятися?
1 + 3
Повірте: для неї страх підхопити хворобу статевим шляхом теж під номером 1. Ось чому дівчата, наполягають на презервативі – його присутність допомагає по-справжньому розслабитися. Ну а щоб ніщо не рвалося, не забувайте два головних правила: пам'ятайте про термін придатності і залишайте вільне місце на самому кінчику.
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Жінки вважають, що більшість чоловіків зациклені на тому, щоб не отримати оргазм занадто раптово, і неодмінно довести до оргазму свою партнерку. Якщо це так принципово, то беріться за справу. Головне – не поспішайте, пам'ятайте про свої руки та язик і саме з них починайте. Це найкраща тактика, радять жінки.
5
Дівчат оголеність хвилює ще сильніше: в їхньому рейтингу цей страх займає друге місце, одразу після інфекцій, що передаються статевим шляхом. Не забувайте робити зарядку і вчасно вимикайте яскраве верхнє світло, щоб не бентежитися надміру. Жінки також наголошують, що якщо вони погодилися з вами на секс, то ви їм вже сподобалися.
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Хвилювання про те, чи буде у вас ерекція не завжди пов'язано з віком: у молодих хлопців таке теж трапляється часто. Експерти в один голос говорять: щоб все пройшло добре, головне – заспокоїтися.
8
Вже не раз підтверджувалося, що в чоловіків, які хвилюються за розміри своєї гідності, довжина зазвичай відповідає середнім показникам – 13-14 см в ерегованому стані. Жінки наголошують, що вони вже втомилися повторювати: розмір не має для них такого значення, як для чоловіків. І повторюють, що головне не довжина, а вміння користуватися.
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У дівчат цей пункт на восьмому місці, тож вони також про це думають. Жінки радять запланувати шось після сексу: наприклад, замовити піцу. Це буде несподівано, але в той же час зрозуміло, і обійдеться без незручної мовчанки. Та й їсти після сексу хочеться.
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