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      Секс, ЛГБТ, булінг, гендер: для підлітків запустили освітнього бота в Telegram

      290 Читать новость на русском
      Solomia bot
      Solomia bot / knowledge.org.ua

      У соцмережі Telegram з'явився бот для підлітків, який розповідатиме про секс, відносини, булінг, гендерну ідентичність, про свої права і способи їх захистити.

      Про це повідомляє "Українська правда".

      Читайте також: Коли слід розпочинати секс-виховання дитини

      Бот називається Solomia Teen і його вестиме проект Solomia.Today та ініціатива "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук.

      Доступ до бота можна отримати за посиланнямsolomia_bot.

      За словами творців проекту в інтернеті можна наштовхнутися на неправдиву, перекручену і тому небезпечну інформацію, яка заснована на міфах, застарілих даних, елементарній некомпетентності онлайн-експертів.


      Solomia bot допоможе підліткам у складних питаннях

      Solomia Teen вирішить цю проблему, зібравши всю інформацію про секс, місячні і дорослішання в інтерактивному і зручному форматі Telegram-бота.

      Гінеколог, біолог, психолог, дієтолог і арт-директор об'єдналися, щоб створити науково обґрунтований і в той же час простий освітній продукт.

      У Соломії можна запитати про те, що робити в перший раз; як відмовити в сексі; як пережити нерозділену закоханість; про контрацепцію; про ЛГБТ; дорослішання, зміни в тілі і психіці та ще багато іншого.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Секс ЛГБТ Telegram
      Джерело: 24 Канал
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