Секс, ЛГБТ, булінг, гендер: для підлітків запустили освітнього бота в Telegram

У соцмережі Telegram з'явився бот для підлітків, який розповідатиме про секс, відносини, булінг, гендерну ідентичність, про свої права і способи їх захистити.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Бот називається Solomia Teen і його вестиме проект Solomia.Today та ініціатива "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук.

Доступ до бота можна отримати за посиланням: solomia_bot.

За словами творців проекту в інтернеті можна наштовхнутися на неправдиву, перекручену і тому небезпечну інформацію, яка заснована на міфах, застарілих даних, елементарній некомпетентності онлайн-експертів.



Solomia bot допоможе підліткам у складних питаннях

Solomia Teen вирішить цю проблему, зібравши всю інформацію про секс, місячні і дорослішання в інтерактивному і зручному форматі Telegram-бота.

Гінеколог, біолог, психолог, дієтолог і арт-директор об'єдналися, щоб створити науково обґрунтований і в той же час простий освітній продукт.

У Соломії можна запитати про те, що робити в перший раз; як відмовити в сексі; як пережити нерозділену закоханість; про контрацепцію; про ЛГБТ; дорослішання, зміни в тілі і психіці та ще багато іншого.

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