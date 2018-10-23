Секс на сніданок: Енріке Іглесіас розкриває секрети щасливого шлюбу з Анною Курніковою

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який одружений з російською екс-тенісисткою Анною Курніковою і виховує двох дітей, неодноразово називає свій шлюб прекрасним, а також зазначає, що після народження дітей сексу між закоханими стало більше.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Енріке Іглесіас перетворився на ідеального сім'янина і не соромиться розповідати про своє інтимне життя журналістам.

"Секс краще, ніж будь-коли, це те, що я роблю на сніданок", – зізнався співак.

Крім того, Енріке сказав, що для нього бути татом – це неймовірно.

Це одне з найкращих почуттів у світі. Мене це змінило. Я їду повільніше. Я думаю по кілька разів про дурні речі, які я збираюся зробити, перш ніж я їх зроблю, я став більш відповідальним,

– зауважив зірковий татусь.

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.