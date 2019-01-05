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      Секс-педагог пояснила, як правильно говорити з дітьми про порнографію

      763 Читать новость на русском
      Як правильно говорити з дітьми про порнографію
      Як правильно говорити з дітьми про порнографію / babble.com

      Сучасні діти можуть подивитися порнографію без зайвих зусиль – більшість дітей знаходять відверті відеоролики випадково, до прикладу, як рекламу під час перегляду мультиків.

      Секс-педагог Юлія Ярмоленко зазначає, що середній вік першого перегляду порнографії припадає на 5-9 років, йдеться у дописі в Instagram.

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      Вона зазначила, що діти під час перегляду відвертого відео сприймають це як реальність, що саме так люди займаються сексом. Тому батьки повинні розповісти, що є такі фільми з постановкою, монтажем, грою акторів, викривленою реальністю про інтимні стосунки.

      Юлія Ярмоленко провела невелике опитування щодо того, які емоції діти відчували під час перегляду дорослого кіно. Найпоширенішою відповіддю була – страх і сором, якщо про це дізнаються дорослі. Як наслідок цього – вони відберуть телефон чи комп’ютер, відключать інтернет та накричать.

      Тому секс-педагог радить спокійно та відверто поговорити з дітьми про порнографію і зосередитися на таких моментах:

      1. Згода, повага і безпека

      Поясніть дітям, що у дорослому кіно не показують те, що люди мають погодитися на інтимні стосунки. Навпаки, у порнографії вчать протилежного. У житті люди повинні отримувати дозвіл на дотик, поцілунок або обійми.

      Згода на секс – важлива складова інтимних стосунків
      Згода на секс – важлива складова інтимних стосунків

      Діти повинні знати: якщо хтось із партнерів говорить "ні", то вони повинні поважати це рішення. "Ні" це "ні", а не інтерпретування як "можливо" або "так".

      2. Не тисніть, не примушуйте!

      Порнофільми часто показують насолоду від жорстокого сексу, але за це і платять таким акторах. У реальному житті у інтимних стосунках для людей важливими є безпека та комфорт. Поясніть дитині, що насильство і жорстоке поводження неприпустимі.⠀

      3. Інтимність

      У дорослому кіно відсутній момент емоційної близькості, почуття довіри. У житті, люди погоджуються на фізичний контакт з кимось особливим для них. Інтимність – це щось більше, ніж просто секс.⠀

      4. Тіло

      Щоб зробити свої органи та тіло ідеальними, більшість порноакторів провели хірургічні операції. Дитина має знати, що не завжди тіло та статеві органи виглядають так, як показано у дорослому кіно.

      Як правильно говорити з дітьми про порнографію
      Як правильно говорити з дітьми про порнографію

      5. Контрацепція

      У дорослих фільмах не використовують презервативи. Натомість, у житті це необхідний засіб чоловічої контрацепції, оскільки вбереже людину від інфекцій, що передаються статевих шляхом.

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      6. Погана вистава

      Кожний порнофільм має свій сценарій, монтаж, кілька сюжетних ліній, тобто весь фільм – це вигадка. До прикладу, щоб зберегти ерекцію, актори використовують спеціальні препарати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Секс Діти
      Джерело: 24 Канал
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