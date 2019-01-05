Секс-педагог пояснила, як правильно говорити з дітьми про порнографію

Сучасні діти можуть подивитися порнографію без зайвих зусиль – більшість дітей знаходять відверті відеоролики випадково, до прикладу, як рекламу під час перегляду мультиків.

Секс-педагог Юлія Ярмоленко зазначає, що середній вік першого перегляду порнографії припадає на 5-9 років, йдеться у дописі в Instagram.

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Вона зазначила, що діти під час перегляду відвертого відео сприймають це як реальність, що саме так люди займаються сексом. Тому батьки повинні розповісти, що є такі фільми з постановкою, монтажем, грою акторів, викривленою реальністю про інтимні стосунки.

Юлія Ярмоленко провела невелике опитування щодо того, які емоції діти відчували під час перегляду дорослого кіно. Найпоширенішою відповіддю була – страх і сором, якщо про це дізнаються дорослі. Як наслідок цього – вони відберуть телефон чи комп’ютер, відключать інтернет та накричать.

Тому секс-педагог радить спокійно та відверто поговорити з дітьми про порнографію і зосередитися на таких моментах:

1. Згода, повага і безпека

Поясніть дітям, що у дорослому кіно не показують те, що люди мають погодитися на інтимні стосунки. Навпаки, у порнографії вчать протилежного. У житті люди повинні отримувати дозвіл на дотик, поцілунок або обійми.



Згода на секс – важлива складова інтимних стосунків

Діти повинні знати: якщо хтось із партнерів говорить "ні", то вони повинні поважати це рішення. "Ні" це "ні", а не інтерпретування як "можливо" або "так".

2. Не тисніть, не примушуйте!

Порнофільми часто показують насолоду від жорстокого сексу, але за це і платять таким акторах. У реальному житті у інтимних стосунках для людей важливими є безпека та комфорт. Поясніть дитині, що насильство і жорстоке поводження неприпустимі.⠀

3. Інтимність

У дорослому кіно відсутній момент емоційної близькості, почуття довіри. У житті, люди погоджуються на фізичний контакт з кимось особливим для них. Інтимність – це щось більше, ніж просто секс.⠀

4. Тіло

Щоб зробити свої органи та тіло ідеальними, більшість порноакторів провели хірургічні операції. Дитина має знати, що не завжди тіло та статеві органи виглядають так, як показано у дорослому кіно.



Як правильно говорити з дітьми про порнографію

5. Контрацепція

У дорослих фільмах не використовують презервативи. Натомість, у житті це необхідний засіб чоловічої контрацепції, оскільки вбереже людину від інфекцій, що передаються статевих шляхом.

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6. Погана вистава

Кожний порнофільм має свій сценарій, монтаж, кілька сюжетних ліній, тобто весь фільм – це вигадка. До прикладу, щоб зберегти ерекцію, актори використовують спеціальні препарати.

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