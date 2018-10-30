Секс-педагог розвінчала популярний міф про мастурбацію

Отримання статевого задоволення поза статевим актом через подразнення своїх статевих органів або партнера (мастурбація) – це нормально і торкатись своїх статевих органів – не збочення.

Про це розповіла секс-педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook.

"Отримувати задоволення наодинці з собою – не брудно, не соромно, не погано. Навіть якщо людині 5, 15 або 75 років. Навіть якщо це дівчинка, або хлопчик. Навіть якщо вам говорили багато років інше, і навіть якщо в Біблії щось написано, у що дуже хочеться вірити. Це все одно нормально", – зазначила вона.

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Зі слів Юлії Ярмоленко, до неї звертаються чимало батьків, які просять дати рекомендацію – що зробити, щоб дитина припинила мастурбувати. Секс-педагог наголошує, вихід один – дати дитині спокій і почати стукати в кімнату.

Якщо діти рухають статеві органи при інших, просто спокійно скажіть: "Це нормально, але важливо робити тільки наодинці з собою". І про всяк випадок повторіть "Правила трусиків",

– додала Ярмоленко.

Висновок фахівця: мастурбація не призводить до проституції, гомосексуальності, розпусти, "волосся на долонях", самотності чи хвороб. Мастурбація призводить до задоволення, і це нормально.

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