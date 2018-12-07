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      Секс після пологів: як налагодити інтимне життя

      438 Читать новость на русском
      Секс після пологів
      Секс після пологів / 4mama.ua

      Повернення до інтимного життя після пологів відбувається поступово. У багатьох пар секс вже не буде таким, як раніше. Справа зовсім не у втраті інтересу до статевого партнера, а в зміненому, більш зрілому відношенні один до одного. Батьків об’єднує особливе духовне споріднення

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна

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      Що відбувається з жіночим організмом після пологів

      Два місяці (до 8 тижнів) матка очищається: виділення (лохії) носять поступово згасаючий характер;

      Промежина після пологів травмована, тому будь-яке проникнення приносить біль;

      Через розриви, зовнішні і внутрішні шви на матці може легко проникнути інфекція.

       
      Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
      “Саме до 2 місяців відбувається відновлення після пологів пошкоджених тканин, і зменшується ризик відкриття кровотеч. Крім того, безпосередньо після пологів статеві шляхи схильні до різних інфекцій, а через 1,5-2 місяці вони відновлюються, і цей ризик зменшується. Якщо був кесарський розтин,то перший секс після пологів можливий через 2.5-3 місяці”.

      Які проблеми можуть виникнути під час сексу після пологів

      1. Відсутність бажання в жінки, адже в неї розставлені в голові пріоритети тепер по-іншому, і весь світ крутиться навколо немовля. І це норма! Просто треба трохи часу і терпіння в чоловіка все налагодиться.

      Секс після пологів
      Після пологів можуть виникнути проблеми з сексом

      2. Страх болю. В будь-якому випадку всі страхи слід долати, і найкраще про це все обговорити зі своїм партнером.

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      3. Зміна відчуттів. Після пологів у жінки змінюються форми і пропорції статевих органів, зокрема значно розширена піхва, яка протягом кількох перших місяців після пологів залишається розслабленою. А значить, статевий акт відбувається по-новому. Не хвилюйтеся, цей стан тимчасовий. А посилити відчуття під час сексу допоможуть пози, при яких стегна щільно стискаються. Щоб прискорити процес відновлення, жінкам допоможуть вправи Кегеля.

       
      Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
      “Інтимне життя після пологів у кожної пари починається по-своєму. Але якщо чоловік і жінка прив’язані один до одного, відчувають любов і ніжність, вони обов’язково впораються з можливими труднощами. І підсумовуючи все вищесказане, хочу порадити жінкам: 1. Не поспішати з близькістю, вичекати 2 місяці; 2. Не боятися говорити з партнером про свої переживання і страхи; 3. Пам’ятайте: відразу ви не отримаєте відмінний результат, лише ваше терпіння та праця над собою приведуть до бажаного результату. Бережіть себе, мої любі!”

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      Теги: Статті Здоров'я Жіноче здоров’я Вагітність і пологи Секс
      Джерело: Здоров'я 24
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